Moustapha Al-Akkad’ın yapımcısı ve yönetmeni olduğu, İslâmiyet’in doğuşunu anlatan ‘Çağrı’, 45 yıl sonra 4K teknolojisi ve 2D ses sistemiyle yenilenerek yeniden gösterime çıkarıldı. 85 salonda gösterime giren film, 1.556 kişiyle açıldı

Hafta sonunda en çok izlenen yapım, yabancı film ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları’ oldu. Türk filmleri arasında ise en çok bilet ‘Doru Macera Ormanı’ için kesildi.

35 filmin gösterimde olduğu 15 - 17 Nisan’da 30 filmlik bir önceki hafta sonuna oranla % 19.7’lik artış görüldü.

15 -17 Nisan’da toplam 412.344 bilet kesilirken (Film başına 11.781 kişi) 8 - 10 Nisan’da toplam izleyici sayısı 344.357 Film başına 11.478 kişi) olmuştu.



