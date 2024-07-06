Sosyal medya karıştı
Rüştü Onur Atilla, Nez ve Seren Serengil'in paylaşımları haftanın en çok konuşulanları oldu. Kimi boşandıktan 20 gün sonra yeni aşkını ilan edip eski eşine ihanet etmediğini kanıtlamaya çalıştı, kimi de tuhaf ve gereksiz bulunan paylaşımıyla haftanın en çok konuşulanı oldu. Hepsi, detaylarıyla 'Panorama'da
RÜŞTÜ ONUR ATİLLA - NEZ
ANLAŞMALI MI İHANET Mİ?
Rüştü Onur Atilla, Nez ile olan beraberliğini açıklamasından sonra haftanın en çok konuşulan ünlüleri arasında ilk sırada yer aldı. Atilla'nın sosyal medyadan yaptığı ardı arkası kesilmeyen açıklamaları da bu hafta en çok konuşulan paylaşımlar oldu.
Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da yollarını ayırmıştı.
Oyuncu yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını duyurdu.
38 yaşındaki oyuncunun boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açması ise ihanet söylentilerini beraberinde getirdi. İddiaları yalanlayan Rüştü Onur Atilla; "10 Haziran'da boşanma davası gerçekleşti. İnsanlar, 9 Haziran'da boşanmaya karar verip, 10'unda boşanmıyor. Bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı. Biz, Nez ile sosyal medyada iki yıldır takipleşiyoruz. Kendisi mayıs ayının sonunda bizim oynadığımız oyuna geldi. Biz Nez ile ilk defa orada tanıştık. Dava günü alınmıştı, dilekçe verilmişti. 10 yıllık evli olan biri olarak, 15 yıldır ilişkisi olan, 23 yıldır tanıştığı eşiyle ayrılık sürecine giren biri olarak bir an önce bir ilişkiye başlamak, romantik bir ilişki kurmak gibi hayalde olan biri değilim. Kendi adıma çocuklarımın ve kendi eşimin hem maddi olarak hem de sağlık olarak, ruhsal olarak güvencelerini sağlamakla hükümlüyüm. Bu da böyle bu şekilde devam ediyor. Biz anlaşmalı olarak boşandık, mal paylaşımı nafaka tazminat olsun aramızda her hangi bir muhalefet olmadı. Bu anlamda bir gerilimimiz olmadı. Velayetle ilgili hiçbir tartışma ve husumetimiz olmadı. Bitti evlilik ve üzerine Nez ile böyle bir tanışmışlık, sohbetimiz muhabbetimiz gelişince böyle bir ilişki başladı" ifadelerini kullandı.
Rüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez yan yana Habertürk'ün objektiflerine yansımıştı...
Nez ise ihanet iddialarına karşılık; "Böyle bir şey olsaydı rahat rahat yaşayamazdım. Her zaman Türkiye'de dram beklemeyin. -mışlı -mışlı iddialar öyle bir şey olsa insanlar iki kişi başlar, iki kişi bitirir. Üçüncü şahıslar olmaz" dedi.
Rüştü Onur Atilla ve eski eşi Sinem Ayyıldız...
Tüm bunların ardından Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız ise verdiği röportajda; "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz için son ana kadar çabaladım. Karşımda kırıcı ve net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Herkes benim adıma konuşuyor, ama ben toparlanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanınca ihanet iddiaları yeniden alevlendi.
Rüştü Onur Atilla, bunun üzerine; "İyiliğimizi isteyen herkes susmamı istedi. Daha iyi olmadı. Daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım. Yoldayım. Çocukları tatile götürüyorum. Akşama ben konuşayım bir" diyerek, konuyla ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.
Ünlü oyuncunun yaptığı açıklamanı satır başları ise şöyle;
• Asılsız ithamlar devam ettiği takdirde mahkemeler huzurunda adalete güvenerek hakkımı arayacağım, umarım gerekmez.
• Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum. Ne mutlu ki ben, kendimi biliyorum. Vicdanım çok rahat.
• Mahremimizi burada meze etmem. Biz eski eşimle yıprandık, yorulduk, birbirimizi mutsuz etmeye başladık.
• Daha iyi bir baba olmak için kendi hayatımı kurmam gerekti.
• Şükür kimseye muhtaç değiller, olmayacaklar.
• Nez benim sevgilimdir. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Birbirimize tutunduk ve sığındık.
• Nez'in evliliğimizin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katmam zaten.
• 25 yılda namusuyla kariyerini inşa etmiş bir kadının, asla böyle konularla gündeme gelmeyen bir sanatçının, meslektaşımın, sevdiğim insanın, sevgili Nez'in linç edilmesine izin vermem. Nez ve ben masumuz.
• Öte yandan herkes istediği hayatı yaşayabilir. Yeni ilişkiler kurabilir, belki de kurmuştur. Biz tanınmış insanlar olduğumuz ve mutluluğumuzu başka insanlardan önce kendimiz paylaştığımız için günah keçisi ilan edildik. Eski eşime de mutluluklar diliyorum. Canı gönülden diliyorum.
• Artık benim tarafımdan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmeyecek. Çocuklarım için susuyorum.
Nez ise yaptığı yeni açıklamada; "Boşanma kararı aldıktan aylar sonra kahve içmek için buluştuk. İlişkiyi benim bitirdiğimi söyleyenler ispatlamak zorunda. Alnım ak, başım dik. Beni çirkin oyuna sürüklemesinler" dedi.
SEREN SERENGİL
YAPAY ZEKÂLI PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Hayvan severliğiyle bilinen Seren Serengil, Türkiye'nin EURO 2024'te Avusturya'yı 2 - 1 mağlup edip çeyrek finale yükselmesinin ardından yapay zekâyla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı tepki çekti.
Birçok kişi, Türk halkını köpek yerine koyduğunu iddia ettiği Serengil için çok sayıda adalet bakanlığı etiketli, 'Seren Serengil tutuklansın' hashtagiyle twit atıldı.
Seren Serengil, gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından kendi hakkındaki durumu açıklamaya çalışan bir hayvanseverin paylaşımını kendi sayfasından yayımlayıp açıklama yaptı.
Seren Serengil; "Bazı ahlaksız habercilik yapıp fake hesaplardan, X'ten, orada, burada sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğundan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım, bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftiralar atarak halkı kin ve nefse sükreyip paylaşımlar yapmışlardır. Avukatımız zaten gereğini yapıp, tek tek bu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır ama tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah, bunları akıl fikir versin. Düşmanının da cahil olmayanı versin." ifadelerini kullandı.