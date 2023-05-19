Haftanın Kitapları

AİLENİ NASIL ÖLDÜRÜRSÜN?

(Bella Mackie)

Bella Mackie’nin yazdığı, Canan Hatiboğlu’nun dilimize çevirdiği Aileni Nasıl Öldürürsün Athica Yayınları’ndan çıktı. Kendisini çocuğu olarak kabul etmeyen babasından ve ailesinden intikam almak isteyen genç bir kadının hikâyesinin anlatıldığı bu karanlık, öfkeli ve çok komik macerada bolca kara mizah, zekâ yüklü bir plan ve çağımızın yaşam tarzına yönelik nokta atışı gözlemler var. 'Eğlenceli, rahatsız edici ve merak uyandırıcı' Kusursuz bir reddedilme, ihanet ve intikam hikâyesi…