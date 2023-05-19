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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

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  • Haftanın Kitapları

    BAHAR DÜŞÜ
    (Ceylin Erbak Aytekin)

     Ceylin Erbak Aytekin’in 'doğa', 'hayat' ve 'insan'a dair şiir kitabı Bahar Düşü, Karakarga Yayınları etiketiyle okurla bulşutu. Kurumsal iş hayatını bırakıp hayalindeki yazarlık mesleğine yönelen  Aytekin’in büyüleyici şiirleri hem geçmiş hem de günümüz dünyasına zarif bir çentik atıyor. Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklara dair pek çok gerçeği zarafetle dizelerinde buluşturan şair şiirler, okuyucuyu farklı zaman dilimlerine, farklı dünyalara ve atmosferlere sürüklüyor.
  • Haftanın Kitapları

     AİLENİ NASIL ÖLDÜRÜRSÜN?
    (Bella Mackie)

     Bella Mackie’nin yazdığı, Canan Hatiboğlu’nun dilimize çevirdiği Aileni Nasıl Öldürürsün Athica Yayınları’ndan çıktı. Kendisini çocuğu olarak kabul etmeyen babasından ve ailesinden intikam almak isteyen genç bir kadının hikâyesinin anlatıldığı bu karanlık, öfkeli ve çok komik macerada bolca kara mizah, zekâ yüklü bir plan ve çağımızın yaşam tarzına yönelik nokta atışı gözlemler var. 'Eğlenceli, rahatsız edici ve merak uyandırıcı' Kusursuz bir reddedilme, ihanet ve intikam hikâyesi…
  • Haftanın Kitapları

    ZAMAN GEÇER SESLER KALIR
    (Belgin Bıyıkoğlu)

     2022 yılında 77. Yunus Nadi Roman Ödülü’nü alan Dünya Döner Renkler Kalır kitabının gölge kahramanı Sabite Hanım’ın yaşamının, on yaşıyla Cumhuriyet’in ilanından hemen sonrasına kadar olan dönemini anlatan Zaman Geçer Sesler Kalır  okurlarının o zamanlara adeta birebir tanık olmasını sağlıyor. Destek Yayınları’ndan çıkan ve Gerçek olaylara dayanan roman aüynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme karşı verilen onurlu direniş destanı...
  • Haftanın Kitapları

    ZAHİT
    (Hasan Özkılıç)

     Hasan Özkılıç'ın 2013 Orhan Kemal Roman Ödülü'ne layık görülen ve beyaz perdeye de uyarlanan romanı Zahit, Everest editörlüğünde yeniden raflara döndü. Özkılıç kitabında, bugün dahi içinde olduğumuz her çıkmazın sebebi olarak işaret edilen 80’ler Türkiyesi ve sonrasını, sarsıcı bir gerçekçilikle resmediyor. Türkiye’nin yakın geçmişini zorunlu göçle köyden şehre gelen, şehirde tutunamayan bir ailenin; Süsen’in, Nahit’in, Gülcan’ın ve Zahit’in ağzından anlatıyor.
  • Haftanın Kitapları

    PUSULA ŞAŞARSA
    (Selim Hacısalihzade)

    Gerçek hayattan esinlenerek hazırladığı dram türündeki yeni romanı Pusula Şaşarsa ile yazar Selim Hacısalihzade, okuyucuları ilk sayfadan son sayfaya kadar sürükleyecek bir yaşamın içinde dolaştırıyor. Servet Yayınevi’nden çıkan ve ülkemizin, siyasi çalkantılarla dolu bir dönemi olan 1960 ile 2000 yılları arasında İstanbul’da geçen romanda, okurun kendisiyle özdeşleştirmek istemeyeceği türde bir anti-kahramanın, zaman içinde yaptığı yanlışlarla tipik bir düşüş hikayesi anlatılıyor.

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