Adrenalin dolu anlar yaşatabilecek IMDb'de yüksek puanı olan 10 aksiyon filmi!
Hafta sonları film izlemek, yoğun tempoda geçen haftanın yorgunluğunu atmak ve aileyle keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olabilir. İşte, ne türde film izleyeceğine karar veremeyenler için IMDb'de yüksek puan almış 10 aksiyon filmi önerisi!
Film izlemek, insanların günlük stresten uzaklaşmasına yardımcı olabilen önemli bir kafa dağıtma yöntemidir. Bu yüzden haberimizde sizin için aksiyon filmlerinden oluşan bir liste hazırladık. İşte, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatarak gerçek dünyadan uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunan yüksek puanlı aksiyon filmleri...
1. SEVEN SAMURAI
Yönetmen Akira Kurosawa'nın 1954 yapımı Yedi Samuray'ı, fakir bir köyün sakinleri tarafından kendilerini haydutlardan korumak için tutulan bir grup rōnin'e odaklanıyor. Yaşlı bir samuray kendisine katılmak üzere altı samuray daha topladığında olaylar gelişiyor. Bununla birlikte filmin uzunluğu ise 3 saat 27 dakikadır.
IMDb puanı: 8.6/10
2. SPIDER MAN: ACROSS THE SPIDER VERSE
2023 yapımı olan bu macera animasyonunda Miles Morales, çoklu evrene hızla uçar ve burada evrenin varlığını korumakla görevli Örümcek İnsanlardan oluşan bir ekiple karşılaşır. Kahramanlar yeni bir tehditle nasıl başa çıkacakları konusunda anlaşmazlığa düştüğünde Miles, kahraman olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlamak zorunda kalır. Bunun yanı sıra film, 2 saat 20 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.6/10
3. NORTH BY NORTHWEST
Ünlü yönetmen Alfred Hithcock’ın bu filminde New York City'deki bir reklamcılık yöneticisi, bir grup yabancı casus tarafından bir hükümet ajanıyla karıştırıldıktan sonra kaçmaya başlar ve sadakatinden şüphe etmeye başladığı bir kadına aşık olur. Aksiyon, macera ve gizem türlerini kapsayan 1959 yapımı bu film, 2 saat 16 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.3/10
4. OLDBOY
Park Chan-wook tarafından yönetilen bu filmde kaçırılıp on beş yıl hapiste kaldıktan sonra Oh Dae-Su adlı kişi serbest bırakılır ancak kendisini esir alan kişiyi 5 gün içinde bulması gerektiğini öğrenir. 2 saat uzunluğunda olan bu 2003 yapımı film, genel olarak en sevilen aksiyon filmlerinden birisidir.
IMDb puanı: 8.3/10
5. DIE HARD
2 saat 12 dakika uzunluğundaki filmin konusu bir New York polis memurunun Los Angeles'taki bir Noel partisi sırasında, görüşmediği karısını ve teröristler tarafından rehin alınan birkaç kişiyi kurtarmaya çalışmasıdır. Bununla birlikte 1988 yapımı olan bu filmin başrollerinde ise Alan Rickman ve Bruce Willis yer alıyor.
IMDb puanı: 8.2/10
6. TOP GUN: MAVERICK
Tom Cruise’un başrol olarak oynadığı bu filmde, Maverick adlı üst düzey bir deniz havacısı 30 yıllık başarılı hizmetinin ardından TOP GUN adlı seçkin mezunlardan oluşan müfrezeyi eğitmek zorunda kalır. Bu sırada ise geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmek zorundadır. 2022 yapımı olan ve 2 saat 10 dakika süren bu film, aynı zamanda 1 Oscar’a sahiptir.
IMDb puanı: 8.2/10
7. MAD MAX: FURY ROAD
Başrollerinde Tom Hardy, Charlize Theron ve Nicholas Hoult gibi ünlü isimlerin bulunduğu filmde kıyamet sonrası çorak bir arazide bir kadın, bir grup kadın mahkumun, psikotik bir ibadetçinin ve Max adında bir serserinin yardımıyla vatanını arayan zalim bir hükümdara isyan eder. Bununla beraber 2015 yapımı ve 2 saat uzunluğunda olan bu film, 6 Oscar kazandı.
IMDb puanı: 8.1/10
8. EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
2022 yapımı bu filmde orta yaşlı Çinli bir göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varlığını tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürüklenir. Ayrıca, 7 Oscar sahibi olan bu film 2 saat 19 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.8/10
9. MISSION: IMPOSSIBLE FALLOUT
Başrollerinde Tom Cruise ile Henry Cavill’in yer aldığı aksiyon, macera, gerilim temalı filmde Ethan Hunt ve IMF ekibi, bazı tanıdık müttefikleriyle birlikte ters giden bir görevin ardından zamana karşı yarışıyor. Ayrıca, bu 2018 yapımı filmin uzunluğu ise 2 saat 27 dakikadır.
IMDb puanı: 7.7/10
10. UPGRADE
2018 yapımı ve 1 saat 40 dakika uzunluğunda olan bu aksiyon filminde yakın gelecekte teknoloji hayatın neredeyse tüm yönlerini kontrol ettiğinde kendini teknofobik olarak tanımlayan Grey'in dünyası altüst oluyor. İntikam almak için tek umudu deneysel bir bilgisayar çipi implantasyonu olduğunda ise olaylar gelişiyor.
IMDb puanı: 7.5/10
Kaynak: IMDb
Fotoğraf kaynakları: IMDb