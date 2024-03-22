7. MAD MAX: FURY ROAD

Başrollerinde Tom Hardy, Charlize Theron ve Nicholas Hoult gibi ünlü isimlerin bulunduğu filmde kıyamet sonrası çorak bir arazide bir kadın, bir grup kadın mahkumun, psikotik bir ibadetçinin ve Max adında bir serserinin yardımıyla vatanını arayan zalim bir hükümdara isyan eder. Bununla beraber 2015 yapımı ve 2 saat uzunluğunda olan bu film, 6 Oscar kazandı.

IMDb puanı: 8.1/10