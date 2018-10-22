İzlandalı yıldız Hafthor Julius Bjornsson, Kelsey Henson'la evlendi. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu güzel kadın hayatımın geri kalanında olacak. Yan yana yaşayacağımız her şey için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Kelsey Henson ise "Seni sonsuza dek seveceğim. Hayatta tüm yaşayacaklarımızda yanında durmaya söz veriyorum" açıklamasını yaptı.

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