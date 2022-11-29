"YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI"

Amerikalı model, paylaşımında hikayesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtmişti. Hailey Baldwin, daha sonra da o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissettim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup, olmadığımı sordu ama konuşamadığımı fark ettim.

Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine eklemiş ve tek bir cümle kuramadığını söylemişti. Ünlü model, ardından "Aniden felç geçirdiğimi düşündüm" demişti.