Baldwin, Harper’s Bazaar ile yaptığı röportajda sosyal medyanın kendisini sürekli başkalarıyla kıyaslamasına ve iyi hissetmek için böyle bir vücuda sahip olması gerektiğini düşünmesine neden olduğunu söyledi.

Baldwin, sonsuz bir şekilde görüntüleri kaydırmanın giderek kendisini daha fazla eleştirmekle sonuçlandığına değindi.