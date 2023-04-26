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Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman

Mart 2022'de hastaneye kaldırılan Hailey Baldwin'in kalbinde delik olduğu ortaya çıkmıştı. Nisan 2022'de de bu nedenle operasyon geçiren ünlü model, hastane odasında çekilen fotoğrafını "Geçen yıl bu zaman" notuyla paylaştı

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  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    Şarkıcı Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren model Hailey Baldwin, bir süredir sağlık problemleriyle boğuşuyor. Baldwin, geçtiğimiz yıl mart ayında eşiyle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı. 
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    "YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI" DEMİŞTİ

    Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs'te hastanede tedavi gören Hailey Baldwin, daha sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile anlatmıştı.

    Hailey Baldwin, paylaşımında hikâyesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtmişti. Baldwin, o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissettim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup, olmadığımı sordu ama konuşamadığımı fark ettim.
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    "ANİDEN FELÇ GEÇİRDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

    Hailey Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine eklemiş ve tek bir cümle kuramadığını söylemişti. Ünlü model, ardından "Aniden felç geçirdiğimi düşündüm" demişti.
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    "SORULARA YANIT VEREMEDİM"

    Sonra sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyleyen Hailey Baldwin, yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak kendisine sorulan soruları yanıtlamak için kelimeleri bir araya getiremediğini belirtmişti.

    Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etmişti. Hailey Baldwin, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine eklemişti.
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    Hailey Baldwin'in anlattığına göre; ertesi sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın halk arasında "hafif felç" olarak adlandırılan "Geçici İskemik Atak" geçirdiği belirlenmişti.

    Geçici İskemik Atak: Diğer bir adıyla 'Minör İnme', beyne kan akışının bölgesel olarak azalmasıyla birlikte beyin dokusunun beslenememesi sonucu gelişen klinik bir tablodur. Beyindeki kan akışının azalmasının sebebi genellikle beyin damar tıkanıklığıdır.
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALAMIŞTI

    Testlerin sonuçlarına göre; bu pıhtı yüzünden, Hailey Baldwin'in beynine kan akışı kısa bir süre için kesilmişti. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söylemişti.

    Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları... Bir süre önce geçirdiği Covid-19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Baldwin'e açıklanmıştı. Doktorları ünlü modele, çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de anlatmıştı.
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

    Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre; bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edilmişti. Baldwin, daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırmıştı.

    Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşılmıştı.

    Hailey Baldwin, daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirmişti. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine eklemişti.
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANIYOR

    Hailey Baldwin, bu yaşadıklarının ardından doktorların önerisiyle kan sulandırıcı ilaç kullandığını açıklamıştı. Hailey Baldwin, gördüğü tedavinin ardından kalbindeki bu delikten kaynaklanan semptomların da ortadan kalktığını sözlerine eklemişti.
  • Hailey Baldwin: Geçen yıl bu zaman - Magazin haberleri

    "GEÇEN YIL BU ZAMAN"

    Bir yılı geride bırakan Hailey Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımında yaşadığı o zor anları ve sağlığını kavuştuğu için ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne serdi.

    Operasyon sonrası hastane odasında çekilen fotoğrafını yayımlayan Hailey Baldwin, "Geçen yıl bu zaman..." ifadelerini kullanarak sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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