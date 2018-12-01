Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber: Çocuğumun olmasını çok istiyorum

Pop şarkıcısı Justin Bieber ile evlenen manken Hailey Baldwin, yaptığı açıklamada çocuk sahibi olmak istediğini belirtti. Genç model Justin Bieber ile evlendirdiğini duyurduktan sonra Baldwin olan soy ismini de Bieber olarak değiştirmişti