1 | 20

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, annesi Meral Altun’un tiroid kontrolleri olduğunu belirten şarkıcı Hakan Altun, “Annemi hastaneye kontrol amaçlı yatırdık. Baş ağrısı olduğu ve uyuyamadığı için yatırdık. Ayrıca Tiroidi var. Yarın beyinle alakalı kontrolleri var. Daha sonra çıkartacağız” dedi.