SERAY SEVER İLE FIRTINALI BİR AŞK YAŞAMIŞTI



Seray Sever ve Hakan Altun’un 2003 yılında başlayan aşkı bir dönem dillerden hiç düşmedi. Evlenmeleri beklenen çift 2004 yılında ayrıldı. Ayrılığın ardından Hakan Altun, Seray Sever için birçok şarkı yazdı ve hatta onu unutamadığını da söyledi.



'BENİ ALDATTI'



Seray Sever ise Hakan Altun’u ihanet sonucu terk ettiğini açıklamıştı. Hiçbir kadının, kendisini bu kadar seven bir erkeği nedensiz terk etmeyeceğini söyleyen Sever, "Aldattı mı?" sorusuna "Aldattı ve itiraf etti. Özür diledi ama güvenim sarsıldı." demişti.