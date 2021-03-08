Borsa İstanbul'dan yapılan son dakika açıklamaya göre Genel Müdür Hakan Atilla görevinden istifa etti. Peki, Hakan Atilla neden istifa etti? Hakan Atilla ne mezunu, kaç yaşında? İşte "Hakan Atilla kimdir?" sorusu ve istifasının perde arkasıyla ilgili detaylar...

BORSA İSTANBUL'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş, Hakan Atilla'nın genel müdürlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer altı:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir.

Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir."

HABERTÜRK'TEN RAHİM AK DUYURMUŞTU

Türkiye Hakan Atilla'nın istifa etme kararı aldığını ilk olarak geçen hafta HABERTÜRK'ten Rahim Ak'ın haberiyle öğrenmişti. Hakan Atilla 26 Mart'taki genel kuruldan önce 1 aylık izne ayrılarak bu istifanın sinyalini vermişti.

HAKAN ATİLLA ENDEN İSTİFA ETTİ?

Atilla'nın neden istifa ettiği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, ABD'deki seçimlerde Demokrat Joe Biden'in seçilmesinin ardından ABD’de Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla ile ilgili bu dava ile ilişkili söylentiler de bir süredir devam ediyordu.

Financial Times gazetesi de hafta sonu yayımlanan haberinde Atilla'nın

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.