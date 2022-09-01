'Ölümden dönmedim' açıklaması 0:00 / 0:00

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54 yaşındaki tenor Hakan Aysev, dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle evinde istirahat ediyor. Aysev, hakkında çıkan 'ölümden döndü' söylentilerine çektiği video ile yanıt verdi.

"ÖLÜMDEN DÖNMEDİM"

Ünlü tenor, "Bundan dört sene önce küçük bir kırık olmuştu diz kapağımda. Ona benzer bir şey nüksetti. Çok çok iyiyim. Sadece 2-3 gün evde dinlenmem gerek. Ölümden dönmedim. Bazı haberler öyle çıkmış gazetelerde. Herkese buradan duyuruyorum. Sağlığım gayet iyi. Meraklanmayın. Telefonlar alıyorum. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, Instagram.