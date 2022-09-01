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Hakan Aysev'den 'ölümden dönmedim' açıklaması

Tenor Hakan Aysev, dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle evde dinlenmeye çekildi. Ünlü tenor hakkında çıkan 'ölümden döndü' söylentilerine çektiği video ile yanıt verdi

Hakan Aysev'den 'ölümden dönmedim' açıklaması - Magazin haberleri
'Ölümden dönmedim' açıklaması
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HABERTURK.COM

54 yaşındaki tenor Hakan Aysev, dizinde oluşan rahatsızlık nedeniyle evinde istirahat ediyor. Aysev, hakkında çıkan 'ölümden döndü' söylentilerine çektiği video ile yanıt verdi.

"ÖLÜMDEN DÖNMEDİM"

Ünlü tenor, "Bundan dört sene önce küçük bir kırık olmuştu diz kapağımda. Ona benzer bir şey nüksetti. Çok çok iyiyim. Sadece 2-3 gün evde dinlenmem gerek. Ölümden dönmedim. Bazı haberler öyle çıkmış gazetelerde. Herkese buradan duyuruyorum. Sağlığım gayet iyi. Meraklanmayın. Telefonlar alıyorum. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, Instagram.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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