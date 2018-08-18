Galatasaray ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hakan Balta, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbol kariyerine nokta koyduğunu belirtti.

Balta, "Hayatımın yaklaşık üçte birini geçirdiğim Galatasaray'ın yeri tabii ki apayrı. On bir senede burada kazandığım başarılardan ziyade benim için her zaman Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabilmek ve sizlere saha içinde ve dışındaki futbolcu kimliğimle örnek olabilmek hep önceliğim oldu. Birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün kulüp çalışanlarına da her şey için minettarım" ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI EN GÜZEL ANILARIMDA"

Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği yıllardan söz eden Balta, açıklamasını şu şekilde noktaladı: "Karşılıklı oynadığım arkadaşlara ve kulüplere de teşekkür ederim. Bir hatamız olduysa da affola. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. İyi günde kötü günde her zaman arkamdaydılar. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler.. Ve gelelim sizlere... Büyük Galatasaray taraftarı. Geldiğim ilk günden beri beni bağrına basan, destekleyen ve adımı her bağırdıklarında 'İyi ki buradayım' dedirten Galatasaray taraftarı. Geriye dönüp baktığımda tüm güzel anılarımda sizler varsınız. Yarın sizlere statta sadece Galatasaray'ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim. Biliyorum ki, hep bir arada olacağız. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin..."

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