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Haberler Magazin Hakan Bilgin: Kötü bir adamı oynayacağım - Magazin haberleri
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Hakan Bilgin: Kötü bir adamı oynayacağım

Önceki gece Bebek'te objektiflere yansıyan Hakan Bilgin, "Bir televizyon projemiz olacak. Ben çok fazla sert işlerde oynamadım ama kendimi geliştirmek adına bu sefer kötü bir adamı oynayacağım" ifadelerini kullandı

Hakan Bilgin: Kötü bir adamı oynayacağım - Magazin haberleri
"Kötü bir adamı oynayacağım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Hakan Bilgin, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte yemek yediğini söyleyen Bilgin, yeni filmler ve projeleriyle alakalı konuştu.

"Tiyatro oyunlarımız devam ediyor. 'Çakallarla Dans 6', aralık ayında sizlerle olacak inşallah" ifadelerini kullanan Hakan Bilgin, "Bunun yanı sıra bir televizyon projemiz olacak. Ben çok fazla sert işlerde oynamadım ama kendimi geliştirmek adına bu sefer kötü bir adamı oynayacağım" dedi. Ayrıca Hakan Bilgin, bu yaz sezonunu çalışarak geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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