A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Cenk Tosun (2) Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı kaydederken mücadelede bir şutu direkten dönen ve Andorra maçındaki futboluyla eleştiri alan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Maça çok iyi hazırlandık. İlk dakikalardan üstünlüğümüz belli oldu. Kazanmak önemliydi, Arnavutluk'un yenmesi de güzel oldu. İnşallah diğer maçları da kazanırız." dedi.

Eleştirilerle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu "İnşallah erken şekilde EURO 2020'ye gideriz, biz de rahatlayalım. Üzerimizde baskı oluyor, futbolda bunlar oluyor. Bunlardan ders çıkarmalıyız. İleriye bakmalıyım. Milan'da oynuyorum, kalitemden şüphem yok. Ders çıkarıp, ben de çalışacağım." diye konuştu.