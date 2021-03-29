A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Taylan Antalyalı, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Çok selamlar, ortamımız çok iyi. Sarı-Kırmızı kalpler..." dedikten sonra gülerek Hakan Çalhanoğlu'na baktı. Hakan ise takipçilerin attığı Sarı-Kırmızı kalp emojileri sonrası şaşkına döndü.

SARI-KIRMIZI KALPLER

Milan'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Hakan, Taylan'ın sözleri sonrası gülerek canlı yayını sonlandırdı. Ancak kapatılan canlı yayındaki ifadeler hafızalardan silinmedi. Taylan'ın, "Gel gel gerçek aslana gel" sözlerine Hakan Çalhanoğlu, "Şimdi bir şey söylerdim ama söyleyemiyoruz" yanıtını verdi.

Taylan ise "Sarı-Kırmızı kalpler... Herkese iyi kandiller" diyerek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.