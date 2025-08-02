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        Haberler Magazin Hakan Çalhanoğlu'ndan Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine yardım - Magazin haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'ndan Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine yardım

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Uganda'da ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yaptı. Paylaşımında; "Sizi seviyoruz ve inşa etmeye devam edeceğiz." mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 21:32 Güncelleme: 02.08.2025 - 21:32
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        Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu
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        İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, anlamlı bir destek hareketiyle gündeme geldi.

        Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda Cumhuriyeti'nde muhtaç insanlara yemek yardımı yaptığını duyurdu.

        Çalhanoğlu, paylaşımında; "Sizi seviyoruz ve inşa etmeye devam edeceğiz." notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hakan Çalhanoğlu
        #uganda
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