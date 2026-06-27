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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Sorumluluğu üstleniyorum!

        Hakan Çalhanoğlu: Sorumluluğu üstleniyorum!

        A Milli Futbol Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        "Sorumluluğu üstleniyorum!"

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

        Deneyimli futbolcu hayal kırıklığı yaşadığını ve takım kaptanı olarak sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

        İşte Çalhanoğlu'nun paylaşımı:

        Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor.

        Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık.

        Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum.

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        Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum.

        Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.

        Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir.

        Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla 'Bu ülkenin evladıyım.' diyorum.

        Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti.

        Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

        Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

        Hakkınızı helal edin.

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