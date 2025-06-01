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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!

        Inter'de Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez sahne alarak Türk futbol tarihine geçti. Öte yandan milli futbolcumuza teknik direktör Arda Turan'dan destek geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 01:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 01:16
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        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
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        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

        İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

        ARDA TURAN'DAN HAKAN'A DESTEK!

        Teknik direktör Arda Turan, Devler Ligi finalini kaybeden Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı paylaşımla destek verdi.

        Arda Turan, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman bizi en üst seviyede temsil ettiğin için teşekkür ederim kardeşim." ifadelerini kullandı.

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