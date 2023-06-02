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Haberler Gündem Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hakan Fidan hangi görevlerde bulundu?
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Hakan Fidan kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Hakan Fidan son günlerde en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç MİT müsteşarı olarak karşımıza çıkan Hakan Fidan, şu anda mevcut Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı'dır. Peki, Hakan Fidan kimdir ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Hakan Fidan hakkında merak edilenler...

Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hakan Fidan hangi görevlerde bulundu?
HABERTURK.COM

Hakan Fidan'ın hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu sorgulamaları hız kazandı. Hakan Fidan'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte, "Hakan Fidan kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ile Hakan Fidan hakkında merak edilen bilgiler...

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Evlidir. Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda yurtdışı görevde bulunmuştur.

Bu dönemde, University of Maryland University College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. TSK'daki Astsubaylık görevinden mecburi hizmetini müteakip istifa etmiş, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) görevlerinin yanı sıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yapmıştır.

Bu görevlere paralel olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurul Üyeliği yapmıştır. Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk Dış Politikası konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler vermiştir.

Kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından, 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı olarak atanmış ve 10 Şubat 2015 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. 10 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. Ancak 9 Mart 2015 tarihinde yazılı açıklama yaparak aday adaylığı başvurusunu geri çekti. 10 Mart 2015'te görevine geri döndü. Hakan Fidan, şu anda mevcut Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'dır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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