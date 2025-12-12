Hakan Hatipoğlu: Bruce Willis, Gizem'i öptü

Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu, katıldıkları bir yarışmada tanıştıktan sonra 2011'de evlenmişti. Bruce Willis’in eşi Emma Heming, yarışmanın final bölümünde yarışmıştı.

Hakan Hatipoğlu, yarışmada eşini desteklemeye gelen Bruce Willis’in o dönem sevgilisi olan Gizem Hatipoğlu'na gösterdiği ilgiyi anlattı.

Hakan Hatipoğlu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi: Bruce Willis geldi, sürekli Gizem’e bakıyor. Bir anda "Gözlerin ne kadar güzel" diyerek Gizem’i öptü. Ben o an delirdim. Ben de taktım, illa bir şey söyleyeceğim. Elimi kaldırdım ve "Siz benim kız arkadaşımı öptünüz ben de sizin eşinizi öpebilir miyim?" dedim. Düşününce bile utanıyorum. Bruce Willis bana dönüp "Hayır, o benim eşim. Gizem ise senin kız arkadaşın" dedi.