Hakan Keleş: Geçen haftayı telafi ettik

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından şunları söyledi:

"İlk 10 dakika iyi bir baskı yedik. Atmosfer çok iyiydi. Onu atlattığımız zaman oyunun bize döneceğini biliyordum. Ama oyunun genelinde Galatasaray hakimdi. Biz de savunma olarak iyi şeyler yaptık. Hücumda ise iyi çıktık, yakaladığımız pozisyonlar var. Daha önce de golü atabilirdik. Oyuncularım inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Az bütçeyle çok iş yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın emeğine sağlık. Geçen haftayı biraz telafi etmiş gibi olduk.

8 tane yabancımız var. 6 yabancı alma olasılığımız var. Kulübün ve kendi oyunumuza uygun oyuncu tercih etmeye çalışıyoruz. Maliyet çok önemli. Bu sene gençlere ağırlık verdik. Dediğim gibi 4-5 tane daha yabancı almak istiyoruz.

Oyun olarak olmasa da, mücadele olarak iyiydik. Savunma kısmını iyi yaptık. Onu iyi yaptıktan sonra yakaladığımız pozisyonu değerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı aldık."