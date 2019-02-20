Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, kendi maçlarından önce oynadıkları takımların hakemler hakkında açıklamalar yaptığını ve maçlarda hakemlerin baskı altında kalarak hata yaptıklarını söyledi. Erzurum maçında kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirten Keleş, "Şimdi Antalya'ya hazırlanıyoruz. Biz hakemler hakkında hiç konuşmadık. Kulüp olarak öyle bir prensibimiz var, zaten senelerdir konuşmuyoruz. Ligin ilk 22 haftasında hiç konuşmadık ama bakıyorum rakiplerimiz her hafta bir sonraki maçı etkileyebilmek için hakemler hakkında yöneticisi, başkanı, futbolcusu, hocası hepsi açıklamalar yapıyor. Hakemleri etkileyebilmek için ama biz kulüp olarak böyle bir açıklama yapmadık, yapmayacağız da ama hakemlerin de bundan etkilendiğini gördüm Erzurum deplasmanında. Biz sahada oyuna odaklı olmaya çalışıyoruz, onun için mücadele ediyoruz. Şimdi Antalya maçı var, bizim için zor maç olacak. Erzurum'da kaybettiğimiz puanları burada telafi etmek için uğraşacağız" dedi.
'ENTERESAN HATALAR YAPILIYOR'
Hakemlerin kendi maçlarında enteresan hatalar yaptığını belirten Keleş, "Hakemler yapılan açıklamalardan etkileniyor. Bundan sonra etkileneceklerini düşünmüyorum. Yeni bir MHK geldi. İnşallah hakemler hakkında yapılan açıklamalara bundan sonra tedbir alırlar. Bizim de maçlarda bir sürü pozisyonlarımız var, hiçbirini dile getirmiyoruz. Erzurum maçında Emre'ye yapılan 2 tane penaltı pozisyonu var ve hiçbir şekilde hakemleri konuşmadık, konuşmuyoruz. Sarı kartlar var, bir çok bize gösterilen. 5 tane sarı kartla oynamışız daha maçın başında. Biz de sıkıntılar yaşıyoruz ama konuşmuyoruz. Rakiplere bakıyorum herkes hakemler hakkında enteresan açıklamalar yapıyorlar, ceza almıyorlar. Biz yapmadığımız için hakemlerin baskı altında kaldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
'HAKEMLER RAHAT BIRAKILSIN'
Hakemlerin rahat bırakılması gerektiğini belirten Keleş, "VAR sistemi daha yeni yeni oluşan bir şey, oturması gerekiyor. Biz bunu deştikçe, kurcaladıkça sıkıntılar olacak. Hakemleri rahat bırakmamız gerekiyor. Hele ki şimdi yeni bir MHK seçildi. Sivasspor olarak kimsenin kasıtlı bir şeyler yaptığını düşünmüyoruz. Baskılar hata yaptırıyor, onlar da insan sonuçta. Erzurum'a gittik 2 hafta önce adamların içeride penaltısı verilmemiş, golü verilmemiş bunları bas bas bağırdılar, açıklamalar yaptılar. Sonraki maç gelecek hakem de bundan etkileniyor tabi ki" diye konuştu.
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