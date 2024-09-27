"AŞK; KENDİ EZBERİNİ BOZMAK"

Hakan Kurtaş, kendi birlikteliği üzerinden aşkın tarifini; "Güzel bir his, paylaşılınca da bu kadar güzel bir şeye sebep oluyor. Özetle kendi ezberini bozmak, kendini daha özgür ve korkusuz hissetmek diyebilirim. Bunu biri ile yaşamak eşsiz bir şey. Kıymetli bir şey, bulunca da sıkı sıkı sarılmak gerek" sözleriyle yaptı.