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        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Hakan Kutlu: Transferde kulübün geleceğini düşünmek zorundayız - Futbol Haberleri

        Hakan Kutlu: Transferde kulübün geleceğini düşünmek zorundayız

        2024-2025 sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Erzurumspor FK'da tecrübeli Teknik Direktör Hakan Kutlu, çalışmalar ve transferlere dair değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:40
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        "Yüksek maliyetli oyuncu alamayız"
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        Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Mavi-beyazlı takımın teknik direktörü Hakan Kutlu, çalışmalar ve transferlere dair açıklamalar yaptı. Kutlu, "Üst ligi kovalayacak takım oluşturmak istiyoruz, çok yüksek maliyetli oyuncular ilgi alanımız dışında. Bu yönde kulübümüze sekte vurmak istemiyoruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, alacakları oyuncuların hem Erzurumspor'un geleceğine fayda sağlayacak hem de takımı hedefe taşıyacak kapasitede olacağını vurguladı.

        "TRANSFERİN MALİ YÖNÜ UNUTULMAMALI"

        Teknik Direktör Hakan Kutlu, kampın ilk etabının sağlıklı ve güzel geçtiğini, transfer tahtasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Transfer çalışmaları yapıyoruz, inşallah transfer tahtası açıldıktan sonra aramıza katılacak oyuncular olacak. Bir yandan transfer çalışması yaparken bir yandan da kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Taktiksel ve fiziksel açıdan gerçekten çalışmalarımız iyi geçiyor. Mavi-beyazlı camianın transferlerle alakalı beklentilerini karşılamak isteriz, ancak bu işlerin mali yönünün de olduğunu unutmamak lazım” diye konuştu.

        "YÜKSEK MALİYETLİ OYUNCU ALAMAYIZ"

        52 yaşındaki teknik adam, Erzurumspor camiasının çok yüksek maliyetli oyunculardan beklenti içinde olduğunu hatırlatarak, "Örneğin Valentin Eysseric'le ilgili taraftarlar beni çok etiketliyor. Eysseric benim çok beğendiğim, beraber çalıştığım oyuncu ama maliyeti 800 bin Euro. Recep Niyaz isimleri geçiyor, 25 milyon TL. Bizim bir yandan transfer tahtasını açarken bir yandan da böyle yüksek maliyetli oyuncuları alma şansımız hiç yok. Kulübün geleceğini düşünmek adına genç ve tecrübeli oyuncular ilgi alanımızda ama kadro yapılanmasında gelecekte mali açıdan Erzurumspor'a darbe vurmayacak şekilde transfer çalışmasını sürdürüyoruz. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal ile birlikte Onursal Başkanımı Mehmet Sekmen'in de bu yönde çok büyük çabaları var. Transfer yasağının kalkmasıyla aramıza katılacak oyuncularla takımımız hedefe oynayacaktır” şeklinde konuştu.

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