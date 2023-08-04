Hakan Peker'den belediye başkan adaylığı açıklaması
Hakan Peker'in 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Karabük Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi. Peker, konuyla ilgili açıklama yaptı
Siyasi partiler, 31 Mayıs 2024'teki yerel seçimler için hazırlık yaparken, müzik dünyasından sürpriz bir haber geldi. Hakan Peker’in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.
Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı, "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Kültür - sanat kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!" ifadelerini kullandı.
Sanat dünyasından geçmişte belediye başkanı adayı olan diğer isimler ise şöyle:
HALİL ERGÜN
Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den, 1999'da ise CHP'nin adayı olarak seçime girdi. Ergün, her iki seçimde de kaybetti.
BARIŞ MANÇO
Barış Manço, 1994'te Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adayı oldu. Ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.
ZÜLFÜ LİVANELİ
Zülfü Livaneli, 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaydı. Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.