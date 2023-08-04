Hakan Peker'den belediye başkan adaylığı açıklaması

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Sanat dünyasından geçmişte belediye başkanı adayı olan diğer isimler ise şöyle:

HALİL ERGÜN

Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den, 1999'da ise CHP'nin adayı olarak seçime girdi. Ergün, her iki seçimde de kaybetti.