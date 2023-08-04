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        Haberler Magazin Hakan Peker'den belediye başkan adaylığı açıklaması - Magazin haberleri

        Hakan Peker'den belediye başkan adaylığı açıklaması

        Hakan Peker'in 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Karabük Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi. Peker, konuyla ilgili açıklama yaptı

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 16:51
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        Siyasi partiler, 31 Mayıs 2024'teki yerel seçimler için hazırlık yaparken, müzik dünyasından sürpriz bir haber geldi. Hakan Peker’in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.

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        Hakan Peker, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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        Ünlü şarkıcı, "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Kültür - sanat kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!" ifadelerini kullandı.

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        Sanat dünyasından geçmişte belediye başkanı adayı olan diğer isimler ise şöyle:

        HALİL ERGÜN

        Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den, 1999'da ise CHP'nin adayı olarak seçime girdi. Ergün, her iki seçimde de kaybetti.

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        BARIŞ MANÇO

        Barış Manço, 1994'te Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adayı oldu. Ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.

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        ZÜLFÜ LİVANELİ

        Zülfü Livaneli, 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaydı. Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

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        LEVENT KIRCA

        Levent Kırca, 2009'da Üsküdar Belediye Başkanlığı için yarışmıştı ancak seçimi kazanamadı.

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        ARİF SAĞ

        Arif Sağ, 2009'da CHP'den İstanbul'un Sancaktepe ilçesi için belediye başkan adayı gösterilmişti. Sağ, seçimde kazanamadı.

        #Hakan Peker
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