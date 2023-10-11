Hakan Peker İYİ Parti'den aday oldu

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Meral Akşener, ""Hakan kardeşime ayrıca teşekkürüm var. İYİ Parti ile yol yürümek kolay bir iş değil. Her taraftan taş atılan bir siyasi yapıyız. Eskilerin bildiği bir cümle vardır; ‘Bas mümin dalına, gör ondaki imanı’... Biz habire iman görüyoruz nasırlara bastığımız için. Ne İsa’ya ne Musa'ya gidemedik bir türlü yaranamadık. Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umrunda değil. Allah, razı olsun. Allah, hepinizden razı olsun" dedi.