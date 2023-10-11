Hakan Peker İYİ Parti'den aday oldu
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'i Karabük-Safranbolu'dan belediye başkan adayı olarak açıkladı. Daha önce de birçok ünlü, çeşitli şehir ve ilçelerden belediye başkanı adayı olmuştu
Siyasi partiler, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için hazırlık yaparken, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şarkıcı Hakan Peker'i Karabük'ün ilçesi Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olarak gösterdi.
Meral Akşener, ""Hakan kardeşime ayrıca teşekkürüm var. İYİ Parti ile yol yürümek kolay bir iş değil. Her taraftan taş atılan bir siyasi yapıyız. Eskilerin bildiği bir cümle vardır; ‘Bas mümin dalına, gör ondaki imanı’... Biz habire iman görüyoruz nasırlara bastığımız için. Ne İsa’ya ne Musa'ya gidemedik bir türlü yaranamadık. Bir sanatçı, hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umrunda değil. Allah, razı olsun. Allah, hepinizden razı olsun" dedi.
Hakan Peker, ağustosta "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Kültür - sanat kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!" ifadelerini kullanmıştı.
Sanat dünyasından geçmişte belediye başkanı adayı olan diğer isimler ise şöyle:
HALİL ERGÜN
Halil Ergün, Beyoğlu Belediye başkanlığı için 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den, 1999'da ise CHP'nin adayı olarak seçime girdi. Ergün, her iki seçimde de kaybetti.
BARIŞ MANÇO
Barış Manço, 1994'te Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanı adayı oldu. Ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi.
ZÜLFÜ LİVANELİ
Zülfü Livaneli, 1994'te Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaydı. Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.