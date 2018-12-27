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İşte Peker'in açıklamalarından satırbaşları: Bir daha albüm yapmak istemiyorum. Ölene kadar müzik yapayım, sahnelerde öleyim diye bir derdim yok. Hayat müzikten ibaret değil. Öldükten sonra tüm şarkılarım silinsin.