Hakkari'de gece saatlerinde meydana gelen fırtınanın oluşturduğu tahribat, sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Fırtına ve yağışlardan dolayı Otluca köyünde Halil Atış'a ait ahırın çökmesi sonucu 13 oğlak ve 12 kuzu, enkaz altında kalarak öldü.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Halil Atış, "Bütün emeğimiz bu hayvanlardı. Gözümüz gibi bakıyorduk. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.