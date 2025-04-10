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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de ahır çöktü: 25 hayvan öldü | Son dakika haberleri

        Fırtınada çöken ahırdaki 25 küçükbaş hayvan öldü

        Hakkari'nin Otluca köyünde dün gece etkili olan fırtına ve yağışlardan dolayı çöken ahırdaki 25 küçükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:20
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        Fırtınada ahır çöktü: 25 hayvan öldü
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        Hakkari'de gece saatlerinde meydana gelen fırtınanın oluşturduğu tahribat, sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Fırtına ve yağışlardan dolayı Otluca köyünde Halil Atış'a ait ahırın çökmesi sonucu 13 oğlak ve 12 kuzu, enkaz altında kalarak öldü.

        Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Halil Atış, "Bütün emeğimiz bu hayvanlardı. Gözümüz gibi bakıyorduk. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

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