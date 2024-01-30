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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari'de çığ sonrası yol açma çalışmalarında düşen personel yaralandı

        Hakkari'de çığ sonrası yol açma çalışmalarında düşen personel yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca bölgesinde çığ düştü, tonlarca kar kütleri karayolunu kapladı. Karayolu ekipleri düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatırken, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 02:57 Güncelleme: 30.01.2024 - 03:02
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        Yol açma çalışmalarında düşen personel ağır yaralandı
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        Türkiye'nin çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

        DÜŞEN ÇIĞ YOLU KAPATTI

        Dün akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. DHA'nın haberine göre; yüksek kesimden kopan kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı.

        10 METREDEN DÜŞTÜ, AĞIR YARALANDI

        Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı.

        Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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