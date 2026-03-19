Hakkari'de doğal karla kaplı pistlerde kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor

Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Hakkari'de, hafta sonu etkili olan yağışlarla kayak merkezindeki kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı.

Yüksek rakımlı dağların arasında yer alan kente 12 kilometre mesafedeki merkez, martın son günlerinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki doğal karla kaplı pistleriyle rağbet gören merkez, misafirlerine gece kayağı yapma imkanı da sunuyor.

Kentin yanı sıra farklı illerden gelenler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin 7 gün 24 saat görev yaptığı kayak merkezinde sezonun nisan ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Ankaralı Zeliha Şentürk, bu yıl bölgeye çok kar yağmasıyla sezonun uzadığını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kayak merkezini çok sevdiğini dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Hakkari'de kayak yapmak çok güzel. Gece kayağı da çok güzel. Buranın kar yapısı çok iyi. Dağların arasından kayak yapmak çok güzel. Ateş başında eğleniyoruz. İnsanlarla sohbet ediyoruz. Kent sakinleriyle kaynaşıyoruz. Daha önce Kıbrıs'ta yaşıyorduk. Orada bu zamanlar denize girmeye başlıyorduk. Burada halen kayak yapıyoruz, sezon devam ediyor. Herkesi buraya bekliyoruz."

"BÜTÜN KAYAKSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Van'dan gelen Şahabettin Gün ise kayak merkezinde daha önce de birkaç kez kayak deneyimi yaşadığını ifade ederek, "Hava çok güzel. Kar seviyesi inanılmaz. Birçok kayak merkezine gittim. Birçok dağa tırmandık ama şu anki kar seviyesi, kalitesi ve iklim koşulları inanılmaz güzel. Martın sonunda böyle bir kar yapısını, doğayı bulmak gerçekten çok zor. Bütün snowboardcuları, kayakseverleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Kayakseverlerden Celal Gür de ilkbaharda olmalarına rağmen bölgede 2 metreyi aşkın kar olduğunu belirtti.

Merkezdeki pistlerin kayak yapmaya çok uygun olduğunu anlatan Gür, "Manzara ve tesislerimiz çok güzel. Her hafta sonu geliyoruz. Dışarıdan da çok sayıda ekip geliyor. Onları da ağırlıyoruz. Hakkari için güzel bir fırsat. Yukarı taraflarda daha çok kar var. Güzel şekilde kayak yapıyoruz. Telesiyejle pistin yukarısına çıktım, çok güzeldi. Geçen sene 23 Nisan'da da burada kayak yaptığımı, daha sonra Depin bölgesinde piknik yaptığımı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.