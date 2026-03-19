        Hakkari'de doğal karla kaplı pistlerde kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor

        Hakkari'de doğal karla kaplı pistlerde kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor

        Hakkari'de doğal parkurlarıyla öne çıkan 2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi, ilkbaharda da ziyaretçilerine kayak yapma imkanı sağlıyor

        Giriş: 19.03.2026 - 11:57
        Doğal karla kaplı pistlerde ilkbaharda kayak

        Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Hakkari'de, hafta sonu etkili olan yağışlarla kayak merkezindeki kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı.

        Yüksek rakımlı dağların arasında yer alan kente 12 kilometre mesafedeki merkez, martın son günlerinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki doğal karla kaplı pistleriyle rağbet gören merkez, misafirlerine gece kayağı yapma imkanı da sunuyor.

        Kentin yanı sıra farklı illerden gelenler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

        Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin 7 gün 24 saat görev yaptığı kayak merkezinde sezonun nisan ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

        Ankaralı Zeliha Şentürk, bu yıl bölgeye çok kar yağmasıyla sezonun uzadığını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kayak merkezini çok sevdiğini dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

        "Hakkari'de kayak yapmak çok güzel. Gece kayağı da çok güzel. Buranın kar yapısı çok iyi. Dağların arasından kayak yapmak çok güzel. Ateş başında eğleniyoruz. İnsanlarla sohbet ediyoruz. Kent sakinleriyle kaynaşıyoruz. Daha önce Kıbrıs'ta yaşıyorduk. Orada bu zamanlar denize girmeye başlıyorduk. Burada halen kayak yapıyoruz, sezon devam ediyor. Herkesi buraya bekliyoruz."

        "BÜTÜN KAYAKSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

        Van'dan gelen Şahabettin Gün ise kayak merkezinde daha önce de birkaç kez kayak deneyimi yaşadığını ifade ederek, "Hava çok güzel. Kar seviyesi inanılmaz. Birçok kayak merkezine gittim. Birçok dağa tırmandık ama şu anki kar seviyesi, kalitesi ve iklim koşulları inanılmaz güzel. Martın sonunda böyle bir kar yapısını, doğayı bulmak gerçekten çok zor. Bütün snowboardcuları, kayakseverleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

        Kayakseverlerden Celal Gür de ilkbaharda olmalarına rağmen bölgede 2 metreyi aşkın kar olduğunu belirtti.

        Merkezdeki pistlerin kayak yapmaya çok uygun olduğunu anlatan Gür, "Manzara ve tesislerimiz çok güzel. Her hafta sonu geliyoruz. Dışarıdan da çok sayıda ekip geliyor. Onları da ağırlıyoruz. Hakkari için güzel bir fırsat. Yukarı taraflarda daha çok kar var. Güzel şekilde kayak yapıyoruz. Telesiyejle pistin yukarısına çıktım, çok güzeldi. Geçen sene 23 Nisan'da da burada kayak yaptığımı, daha sonra Depin bölgesinde piknik yaptığımı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (AA)

        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş