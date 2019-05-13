İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'nin Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesine yönelik operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından bin 800 rakımlı Yüksekova Dolamadi Tepe bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Hakkari ve Yüksekova Jandarma Özel Harekat Birliklerinin teröristlerle temas sağlaması sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.



TUNCELİ'DE OPERASYON: 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Öte yandan Tunceli- Pülümür-Kızılmescit Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda dün 1 bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ARANANLAR LİSTESİNDEKİ İSİM DE VAR

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Dün etkisiz hale getirilen teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edildi