        Haberler Gündem Güncel Hakkari haberleri: Hayat kurtaran tesadüf! Soğuk suda 3 saat bekledi! | Son dakika haberleri

        Hayat kurtaran tesadüf! Soğuk suda 3 saat bekledi!

        Hakkari'de pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur, dönüşte kestirme olarak kullandığı yolda dereden geçerken mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen ve soğuk suda zor anlar yaşayan Baştimur'u, tesadüfen bölgede bulunan Özel İdare Müdürlüğü çalışanları fark edip kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur (55), dönüşte, kestirme olarak kullandığı yolda dereden geçerken mahsur kaldı.

        DHA'nın haberine göre Baştimur’u, yol kontrolleri için bölgede olan Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

        Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyü Cevizli mezrasındaki evinden sabah saatlerinde çıkıp Dağlıca bölgesinde pancar toplamaya giden Belkisa Baştimur, gelirken kullandığı köprü yerine kestirme olarak düşündüğü Cevizli Deresi'nden geçmeye çalışınca mahsur kaldı.

        SOĞUK SUDA 3 SAAT BEKLEDİ

        Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle karşıya geçemeyen Belkisa Baştimur, yaklaşık 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

        Soğuk suda zor anlar yaşayan Baştimur'u, yol kontrolü için tesadüfen bölgede bulunan Özel İdare Müdürlüğü çalışanları fark etti. Ekipler, suya girip Baştimur'u kurtardı.

        Ekiplere teşekkür eden Baştimur, derede mahsur kaldığını ve soğuk su nedeniyle ayaklarının uyuştuğunu söyledi.

