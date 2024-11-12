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        Yüksekova'da yoğun sis

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:05
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        Yüksekova'da yoğun sis
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Yüksekova'da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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        Galeri
        Galeri
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