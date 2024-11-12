Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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