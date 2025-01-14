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        Hakkari'de sis etkili oldu

        HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, yüksek kesimlerden ilçe, görünmez hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:20
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        Hakkari'de sis etkili oldu
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        HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, yüksek kesimlerden ilçe, görünmez hale geldi.

        Hakkari'nin, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Derecik halkı, güne başladığında, ilçenin sisten görünmez hale geldiğini ve bu durumun da kendilerini şaşırttığını ifade etti. Yüksek tepelerin, sisin arasından çıkması ve sis bulutunun üzerine güneşin doğması ise bölgede güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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