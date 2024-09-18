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        Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek

        Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:07
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        Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek
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        Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek.

        Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25-26 ekimde çalıştay yapılacak

        Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi koordinesinde üniversitenin konferans salonunda düzenlenecek programda kentin somut kültürel varlıklarının tespiti, korunması, restore edilmesi ve bu değerlerin turizme kazandırılmasına ilişkin konular ele alınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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