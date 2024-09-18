Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25-26 ekimde çalıştay yapılacak

Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi koordinesinde üniversitenin konferans salonunda düzenlenecek programda kentin somut kültürel varlıklarının tespiti, korunması, restore edilmesi ve bu değerlerin turizme kazandırılmasına ilişkin konular ele alınacak.