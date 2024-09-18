Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek
Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek.
Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek.
Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25-26 ekimde çalıştay yapılacak
Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi koordinesinde üniversitenin konferans salonunda düzenlenecek programda kentin somut kültürel varlıklarının tespiti, korunması, restore edilmesi ve bu değerlerin turizme kazandırılmasına ilişkin konular ele alınacak.
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