Yüksekova'da 20 ton yonca ve korunga tohumu dağıtıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilere yonca ve korunga tohumu dağıtıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilere yonca ve korunga tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında destekleri sürüyor.
Yonca ve korunga yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında ilçedeki 400 çiftçiye 20 ton sertifikalı yonca ve korunga tohumu verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelerek tohumlarını alan çiftçiler, yetkilere teşekkür etti.
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