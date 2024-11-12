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        Yüksekova'da 20 ton yonca ve korunga tohumu dağıtıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilere yonca ve korunga tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:06
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        Yüksekova'da 20 ton yonca ve korunga tohumu dağıtıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilere yonca ve korunga tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında destekleri sürüyor.

        Yonca ve korunga yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında ilçedeki 400 çiftçiye 20 ton sertifikalı yonca ve korunga tohumu verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelerek tohumlarını alan çiftçiler, yetkilere teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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