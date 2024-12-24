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        Yüksekova'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:47
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        Yüksekova'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

        İlçede sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

        Sürücülerin araçlarının farlarını yakarak ilerlediği ilçede, ekipler de bazı noktalarda önlem aldı.

        Vatandaşlardan Mahmut Onay, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle aracını çalıştırmakta zorlandığını söyledi.

        İlçede soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü belirten Onay, "Sabah işe gitmek için evden çıktım. Aracımın camları buz tutmuştu. Akşam kartonla kapatmıştım ama etkili olmadı. Camlar buzla kaplanmıştı. Çalıştırırken zorlandım. İlçede yoğun sis de var." diye konuştu.

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