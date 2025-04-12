Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'de kayıp kadının bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

Üç gündür Katramas Deresi ve çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekibi de destek veriyor.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri de çalışma yürütenlere ikramlarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, Keskin'in yakınlarıyla görüştü.

AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, gazetecilere, 100'ün üzerinde personelin katılımıyla arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda dron da kullandıklarını belirten Kanat, "İhbarı aldığımız ilk andan itibaren çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pirodan Köprüsü'nden Erisan Köprüsü'ne kadar arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. 5 lokasyonda termal görüntüleme ve dron ile çalışma yürütüyoruz." dedi.