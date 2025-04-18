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        Hakkari Vali Yardımcısı Karadağ, gazetecilerle bir araya geldi

        Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:13
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        Hakkari Vali Yardımcısı Karadağ, gazetecilerle bir araya geldi
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        Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, gazetecilerle buluştu.

        İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Karadağ, bazı sosyal medya platformlarında, kurumun yaptığı işlerle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara açıklık getirmek istediğini söyledi.

        2023'ten bu yana kurum tarafından yapılan çalışma ve hizmetlere değinen Karadağ, ihalelerin Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

        Tüm işlerin açık şekilde yürütüldüğünü, ihalelerdeki tenzilat oranları ortalamasının yüzde 25,76 olduğunu aktaran Karadağ, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

        İhale süreçlerinde yasal mevzuat dışına çıkılmadığını vurgulayan Karadağ, çalışmalarla ilgili sunum yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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