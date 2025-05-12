Hakkari'de Engelliler Haftası dolayısıyla "farkındalık yürüyüşü" düzenlendi

Hakkari'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "farkındalık yürüyüşü" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, kurum amirleri, okul müdürleri, engelli bireyler, aileleri, öğrenci ve öğretmenler, etkinlik kapsamında hastane önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, Türk bayrakları, "Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz", "Farklılıklar bize renk katar", "Hayaller engel tanımaz", "Özel olmak eksik değil eşsiz olmaktır", "Fark et, harekete geç, geleceği birlikte değiştir" yazılı pankart ve dövizlerle Bulvar Caddesi'ndeki eski belediye binasının bulunduğu yere kadar yürüdü.

Yürüyüşte öğrenciler, "engelleri el ele, birlikte aşacağız" ve "sevgi için el ele" sloganları attı.

Yılmaz, Ünalan ve diğer katılımcılar, alanda kurulan ve özel öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergilendiği stantları gezdi.