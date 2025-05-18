Hakkari'de öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Cennet-Cehennem Vadisi'ne yapılan doğa yürüyüşüne katılan gençler, doğayla iç içe zaman geçirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan gençler, etkinlik sayesinde spor yapma imkanı da buldu.

Doğa yürüyüşüne katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, bu tür etkinliklerin hem toplum sağlığına hem de birlik ve beraberliğe katkı sağladığını vurguladı.

Yürüyüş sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu, fotoğraf çekimi yapıldı.

Etkinliğe il dışından gelen ve Gençlik Kampı'nda kalan öğrencilerle kentteki üniversite öğrencileri katıldı.