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        Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de "kurban kesimi" açıklaması

        Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlere yönelik engelleyici bir kararın olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:11
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        Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de "kurban kesimi" açıklaması
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        Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlere yönelik engelleyici bir kararın olmadığını bildirdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından tedbir amaçlı bazı kararların alındığı anımsatıldı.

        Bu kararların kamuoyuyla paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Alınan kararlarda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurban kesimlerine yönelik bir engelleyici karar bulunmamaktadır. Hastalık çıkan yerler haricinde kurban için hayvanların kesimleri ilçe dışına çıkarılmadan belirtilen tedbirler alınarak yapılabilir. Ayrıca, şap hastalığıyla mücadele amaçlı yapılan aşılama, insan sağlığı açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Aşılanan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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