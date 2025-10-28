Çukurca'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören ve yürüyüş düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Protokol üyeleri ve törene katılanlar, daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binasına kadar yürüdü.
Törene, Kaymakam Emre Cebeci, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
