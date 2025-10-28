Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören ve yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:24
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören ve yürüyüş düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Protokol üyeleri ve törene katılanlar, daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binasına kadar yürüdü.

        Törene, Kaymakam Emre Cebeci, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

