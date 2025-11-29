Hakkari'de şehit Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu

Yemek ikramıyla sona eren programa Korkmaz'ın ailesi, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, bazı kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

