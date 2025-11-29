Hakkari'de şehit Nedim Korkmaz için mevlit okutuldu
Hakkari'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.
Hakkari'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümünde mevlit programı düzenlendi.
Hacı Hüseyin Çatal Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Yemek ikramıyla sona eren programa Korkmaz'ın ailesi, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, bazı kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.