        Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da gıda denetimi yapıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:27
        Yüksekova'da gıda denetimi yapıldı
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman, Sağlık ve İl Ticaret müdürlüklerinden görevlendirilen personel ile zabıta ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi.

        Farklı noktalarda gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, işletmelerin genel gıda güvenliği, hijyen şartları, işletme ruhsatı ve tarım işletme belgeleri kontrol edildi.

        Restoran, lokanta ve kafeteryalarda çalışan personelin muayene raporları, saklama koşulları ve mutfak hijyenine ilişkin kriterler de değerlendirildi.

        Kontrollerde evrakları eksik olan bazı işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı, iş yeri sahipleri halkın sağlığını riske atacak uygulamalardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

