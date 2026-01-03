Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Köy Muhtarı Azat Çiftçi, hızlı müdahalelerinden dolayı İlçe Özel İdaresi şefliği ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar köyünün Meşeli mezrasında, gece saatlerinde aynı aileden 12 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

