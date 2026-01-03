Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bağlar köyünün Meşeli mezrasında, gece saatlerinde aynı aileden 12 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kardan kapanan mezra yolu karla mücadele ekiplerinin çabasıyla açıldı.

        Ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Köy Muhtarı Azat Çiftçi, hızlı müdahalelerinden dolayı İlçe Özel İdaresi şefliği ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Hakkari'de sağlıkçılar erken teşhis için kar kış demeden yollarda
        Hakkari'de sağlıkçılar erken teşhis için kar kış demeden yollarda
        Hakkari'de tonlarca kar şehir dışına taşınıyor
        Hakkari'de tonlarca kar şehir dışına taşınıyor
        Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Hakkari'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Hakkari'de karın ağırlığıyla ahır çöktü
        Hakkari'de karın ağırlığıyla ahır çöktü
        Hakkari'de karda mahsur kalan ambulansa belediye ekiplerinden destek
        Hakkari'de karda mahsur kalan ambulansa belediye ekiplerinden destek
        Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hastaya ekiplerin çalışması sonucu ulaş...
        Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hastaya ekiplerin çalışması sonucu ulaş...