Hakkari'de 60 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda ekiplerce ilçenin Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında yapılan aramada, 2 çuvalda 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

