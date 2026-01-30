Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de 60 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 60 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce ilçenin Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında yapılan aramada, 2 çuvalda 48 kilo 800 gram skunk ve 11 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması Hakkari'de başladı
        Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması Hakkari'de başladı
        Arazide 60 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Arazide 60 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova 60 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Yüksekova 60 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Yüksekova'da 20 kişilik ekibin çatıda kar temizleme mesaisi
        Yüksekova'da 20 kişilik ekibin çatıda kar temizleme mesaisi
        Hakkari'de iki tilki ve bir kedinin mücadelesi
        Hakkari'de iki tilki ve bir kedinin mücadelesi
        Hakkari'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu
        Hakkari'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu