        Hakkari'de üniversite öğrencileri bilişim suçları konusunda bilgilendirildi

        Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilere, dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında bilgi verildi.

        Giriş: 10.03.2026 - 19:39
        Zeynelbey Yerleşkesi'ndeki yemekhanede Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep, öğrencilerle sohbet etti.

        Cumhuriyet Savcısı Emrullah Genç, bilişim ve İBAN kullandırma dolandırıcılığı, banka hesabı kiralama ile bu konuların hukuki süreçlerine ilişkin sunum yaptı.

        Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Çavuş ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Hakan Tatlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.

